Samsung Galaxy Tab S7+ Lite получит поддержку быстрой зарядки

Мы знаем дизайн планшета Samsung Galaxy S7 + Lite благодаря просочившимся рендерам, кроме того, благодаря слитой информации от инсайдеров, мы знаем некоторые ключевые характеристики устройства. Теперь же стала известна скорость зарядки грядущего планшета — это довольно интересная новость на самом деле. Сообщается, что Samsung Galaxy Tab S7 + Lite будет доступен в вариантах только с Wi-Fi, с 4G LTE или 5G. И согласно сертификатам, последние два варианта Galaxy Tab S7 + Lite будут поддерживать быструю зарядку 44,5 Вт. Это отличная новость, ведь на самом деле быстрая зарядка планшету даже нужнее, чем смартфону, ведь у планшета батарея больше и на ее зарядку обычно уходит куда больше времени. Ждем новостей по этому поводу от производителя.