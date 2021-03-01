Samsung Galaxy Tab S7 Lite засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S7 Lite с каталожным номером SM-T736B. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 765G с модемом для мобильных сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11 с фирменным оболочкой One UI 3.1. Ранее сообщалось, что планшет получит 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей. Официальный релиз Samsung Galaxy S7 Lite должен состояться в июне этого года, а вот его ориентировочная цена пока держится в секрете.