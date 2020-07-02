Samsung Galaxy Tab S7 будет работать на процессоре Snapdragon 865

Все больше и больше становится известно о новом устройстве компании Samsung Galaxy Tab S7. Ожидается, что Samsung Galaxy Tab S7 будет показан вместе с Galaxy Note 20 на мероприятии Unpacked в августе. На данный момент устройство находится на стадии тестирования.

Стало известно, что Samsung Galaxy Tab S7 будет оснащен мобильным процессором Snapdragon 865 с 8 Гб оперативной памяти. Скорее всего устройство будет работать на Android 10 с оболочкой One UI 2.1. Устройство будет большим, с 11 дюймовым экраном, 120 Гц панелью и стилусом S-Pen. Galaxy Tab S7 оснастят батареей емкостью 7760 мАч, а также поддержку 5G.