Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 120-Гц экран

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, выход которого ожидается в начале 2022 года. Итак, устройству прочат 14,6-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 2960:1848 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 11500 мАч, четыре динамика, очень узкие рамки, топовую фирменную платформу Samsung Exynos 2200 и предустановленную операционную систему Android 12 с оболочкой OneUI 4.0. Презентация новинки ожидается в начале следующего года. Что до Ice Universe, то он ранее достоверно рассекретил смартфон Samsung Galaxy S21 и другие устройства корейского производителя.