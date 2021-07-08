Samsung Galaxy Tab S8 представят в 2022 году

В конце мая инсайдер раскрыл почти всё о грядущей серии планшетов Samsung Galaxy Tab S8. В линейку входят три модели — Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra. Теперь, спустя месяц, этот же инсайдер сообщает дату, когда эти планшеты премиум-класса появятся на рынке. По словам осведомителя, Samsung не будет запускать серию Galaxy Tab S8 в 2021 году — по его словам, планшеты премиум-класса следующего поколения будут выпущены в начале 2022 года. К сожалению, информации о том, почему производитель отказался от планшета в текущем году, нет — инсайдер считает, что всё дело в OLED-панелях, которых сейчас просто нет в нужном количестве. Говоря о функциях, Galaxy Tab S8 Ultra, как утверждается, будет оснащен 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, сенсором отпечатков пальцев на экране, до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

Ещё будет продвинутая система камер, аккумулятор на 12000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, толщина всего 5,5 мм и вес 650 г. Galaxy Tab S8+, как сообщается, оснащен 12,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, сенсором отпечатков пальцев на экране, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Самый базовый планшет Galaxy Tab S8, как ожидается, будет оснащен 11-дюймовой ЖК-панелью с частотой обновления 120 Гц. То есть, дисплей у базовой версии всё же хуже, чем у более дорогих комплектаций. К сожалению, правда это или нет мы узнаем только в начале следующего года, когда производитель представит новинку.