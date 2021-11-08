Samsung Galaxy Tab S8+ с процессором Snapdragon 898 появился на Geekbench

На сайте Geekbench появилась спецификация планшета Samsung SM-X808U - расшифровка номера модели предполагает, что это Tab S8+ с 5G для США. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 12. Оценка показывает 1211 баллов для одноядерных процессоров и 3193 баллов для многоядерных процессоров. Для сравнения, Galaxy S22 + с предыдущей версией Exynos 2200 показал 1073 балла на одном ядре и 3389 балла на многоядерном. Оба набора микросхем производятся на одних и тех же заводах (Samsung 4 нм) и будут иметь почти идентичный состав ЦП - один основной Cortex-X2, три Cortex-A710 и A510.

Samsung Galaxy Tab S8+ будет иметь 12,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 898, оперативная память будет составлять 8 ГБ, хранилище будет доступно в вариантах 128 ГБ и 256 ГБ. Планшет будет питаться от аккумулятора емкостью 10090 мАч, который поддерживает быструю зарядку на 45 Вт. Сзади будет камера на 13 + 5 МП, сканер отпечатков пальцев под дисплеем.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Tab S8+
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