Samsung Galaxy Tab S9 FE+ засветился в базе FCC

Недавно компания Samsung выпустила флагманские планшеты Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra, но в ближайшие недели может выйти еще одна модель из этой линейки. В базе данных американского регулятора FCC обнаружилось упоминание о 12,4-дюймовом планшете Galaxy Tab S9 FE+. Регулятор подтвердил наличие адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, сдвоенной основной камеры и поддержки сотовых сетей пятого поколения. Предполагается, что планшет получит фирменную платформу Exynos 1380, в то время как обычный Galaxy Tab S9+ основан на разогнанной версии процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Вероятно, остальные характеристики останутся без изменений.

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