Samsung Galaxy Tab S9 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных одного из бенчмарков обнаружились сведения о флагманском планшете Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, официальный релиз которого ожидается в конце следующего месяца на презентации Galaxy Unpacked. По данным тестового пакета, устройство с каталожным наименованием SM-X910 получит 14,6-дюймовый дисплей, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy и 8 ГБ оперативной памяти.

Ранее инсайдеры приписывали планшету наличие батареи ёмкостью 11200 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и экрана с разрешением 2960:1848 пикселей.
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