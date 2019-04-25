Samsung Galaxy View 2 на 17 дюймов

Состоялся официальный анонс планшетного компьютера Samsung Galaxy View 2, который может похвастаться диагональю дисплея в 17 дюймов. Это довольно большое устройство, которое больше похоже на маленький телевизор. Однако, определенные преимущества в таком формате конечно же есть. Во-первых, смотреть фильмы с сериалами на таком планшете будет крайне приятно. Большая диагональ позволит наслаждаться картинкой и не думать о переходе на телевизор или ноутбук. Во-вторых, вы можете подключить к планшету геймпад и получить полноценную портативную консоль. Это очень круто, ведь вы можете играть в любом месте, даже если нет электричества. Стоимость планшета пока что никто не называет, но она явно будет достаточно адекватной, около 600 долларов.