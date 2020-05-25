Samsung Galaxy Watch Active 2 следят за вашим здоровьем

В сети недавно появилось довольно много интересной информации об умных часах Samsung Galaxy Watch Active 2, ведь данные часы уже давно продаются по всему миру с датчиком сердцебиения. Это весьма популярная на текущий момент функция, которая позволяет пользователям наслаждаться занятиями спортом или чем-то в таком духе и следить при этом за состоянием своего организма. Конечно, кому-то может показаться, что этого не совсем достаточно для покорения рынка умных часов, но важна еще и точность измерения данных параметров. Кроме того, стоит отметить, что Galaxy Watch Active 2 будут работать с данным сервисом далеко не во всех странах, что тоже довольно странно. Видимо, в компании решили, что нужно делать упор на определенные рынки, где часы будут продавать хорошо.