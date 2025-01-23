Samsung Galaxy Watch7 получили режим для ребёнка

Умные часы Samsung Galaxy Watch7 получили новые функции, ориентированные на детей, что потенциально может устранить необходимость в отдельном смартфоне для ребёнка. Суть в том, что южнокорейский производитель представил функцию Galaxy Watch for Kids, позволяющую родителям настроить устройство прямо со своего смартфона и контролировать определённые функции, которые доступны ребёнку. Стоит сразу отметить, что эта функция доступна только на Galaxy Watch7 LTE и только в странах, где операторы предлагают пакеты eSIM. Родители в этих регионах могут выбрать опцию «Настроить для ребёнка» и следовать инструкциям для активации устройства — после настройки родители смогут отслеживать местоположение ребёнка, контролировать звонки и сообщения, которые ему поступают, а также задавать школьные часы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы в процессе учёбы ребёнка.

Также для детей предусмотрен набор приложений, одобренных Samsung, но они в большинстве своём развлекательные и, скорее всего, будут больше мешать чаду, чем помогать. Кроме того, ребёнок сможет пользоваться функциями, связанными со здоровьем, и другими данными, которые предоставляет Watch7. Так что получается система родительского контроля с достаточно гибкой настройкой функций, которая позволяет превратить умные часы в отличное носимое устройство для подрастающего поколения. При этом ребёнку не нужно будет носит с собой смартфон, который легче разбить или потерять.