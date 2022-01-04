Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition оценен в $1260

Компания Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition, выход которого приурочен к грядущим зимним Олимпийским играм в Пекине. Новинка появится в продаже 15 января по цене в 1280 долларов. От стандартной версии смартфона данное издание отличается расцветкой Winter Dream White, логотипом Игр, специальными темами, иконками, обоями и стилем часов.

Сам смартфон оснащается 1,9-дюймовым внешним экраном Super AMOLED с кадровой частотой 60 Гц и разрешением 260:512 пикселей, 6,7-дюймовым гибким дисплеем Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, топовой платформой Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 15 Вт и беспроводной мощностью 10 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, водонепроницаемостью (IPX8) и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.