Samsung Galaxy Z Flip3 и Fold3 могут дебютировать в июле

По слухам сети, смартфон Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 могут дебютировать во второй половине 2021 года.

Компании Samsung потребуется 5 месяцев, чтобы запустить Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Поскольку южнокорейский технологический гигант анонсировал предшественника Galaxy Z Flip 5G в июле 2020 года, вполне вероятно, что Z Flip 3 может стать официальным в июле этого года вместе с Galaxy Z Fold 3.

Предполагается, что Z Flip3 предложит пользователям 6,9-дюймовый основной складной экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, более тонкие лицевые панели, новый UTG, внешний экран в 2–3 раза больше, аккумулятор емкостью около 3900 мАч. Предполагается, что Galaxy Z Fold3 станет первым складным телефоном компании с поддержкой S-Pen. Также по слухам, будет установлена ​​камера под дисплеем, чтобы пользователи могли работать в полноэкранном режиме.