Samsung Galaxy Z Flip3 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip3, который еще не был представлен официально. По предварительным данным, аппарат получит 1,83-1,9-дюймовый вспомогательный дисплей, новую камеру в стиле Galaxy S21, 6,8-6,9-дюймовый основной экран с кадровой частотой 120 Гц, улучшенные петли и рамку, пыле и влагозащиту, топовую платформу Snapdragon 888, 256 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.5, стереодинамики, две батареи общей емкостью 3300 мАч, поддержку быстрой зарядки на 25 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также ценник в 1350 евро за базовую версию.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Z Flip3
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