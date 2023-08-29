Samsung Galaxy Z Flip5 испытали на прочность

На YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, посвященное складному смартфону Samsung Galaxy Z Flip5. Видеоблогер Зак Нельсон применил к новинке весь свой незамысловатый арсенал испытаний на прочность: царапины, нагрев, песок и тест на изгиб. Несмотря на, казалось бы, хрупкую складную конструкцию, смартфон прошел все испытания. По мнению автора, Galaxy Z Flip5 получился весьма прочным смартфоном. Особенно если сравнивать его с конкурентами.

Напомним, что аппарат оснащается 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.