Samsung Galaxy Z Fold 3 получит более компактный дисплей

Если вы думаете, что в этом году Samsung уже сделала все возможное для создания действительно прочных складных телефонов, то 2021 год может полностью изменить данную картину. По крайней мере, согласно недавнему отчету, Samsung планирует впервые выпустить не менее трех складных телефонов (два варианта Galaxy Z Flip учитываются как одно устройство). Однако это не все хорошие новости, поскольку кажется, что Samsung решила сделать шаг назад и уменьшить размер внешнего экрана Galaxy Z Fold 3. Скорее всего это нужно для того, чтобы уменьшить общие габариты устройства, позволив пользователю наслаждаться гаджетом, удобно носить его в руке и не думать о том, что гаджет слишком тяжелый. С другой стороны, ожидать какого-то серьезного падения веса не стоит.