Samsung Galaxy Z Fold3 получит слот для стилуса

Аналитик Росс Янг из Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch поделился подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold3, который еще не был представлен официально. Отмечается, что аппарат получит экраны с меньшей диагональю, чем у предшественников. Диагональ сгибающейся панели составит 7,55 дюйма, а внешней – 6,21 дюйма. Все это ради того, чтобы вместить слот для фирменного электронного пера S Pen. Ранее стало известно, что Galaxy S21 Ultra тоже получит поддержку S Pen, но отсека для хранения у него не будет. Что до нового Galaxy Z Flp, то ему прочат 6,7-дюймовый LTPO-дисплей с кадровой частотой 120 Гц.

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