Samsung Galaxy Z TriFold будут продавать за 2500 долларов

Судя по последним утечкам, Samsung намеренно формирует цену на будущий Galaxy Z TriFold так, чтобы сделать его максимально привлекательным на фоне готовящегося к выходу iPhone Fold. Южнокорейский источник сообщает, что стартовая цена Galaxy Z TriFold в Южной Корее составит 3,6 миллиона вон, что эквивалентно примерно 2447 долларам. Ранее ожидалось, что устройство будет стоить около 4 миллионов вон — примерно 2719 долларов. Получается, что первый трифолдер Samsung окажется всего на 50 долларов (около двух процентов) дороже первого складного смартфона Apple, который, по слухам, будет продаваться по цене около 2399 долларов. Такое позиционирование должно сделать TriFold крайне выгодным предложением по сравнению с будущим складным iPhone.

Официальную презентацию Galaxy Z TriFold ожидают уже в начале декабря — по предварительным прогнозам, Samsung сможет реализовать около 120000 устройств в течение первых двенадцати месяцев после запуска. Galaxy Z TriFold выполнен в форм-факторе тройного складывания и оснащён двумя шарнирами, один из которых имеет меньший радиус изгиба. Благодаря этому внутренняя часть экрана складывается слоями, защищая наиболее уязвимую поверхность от внешних воздействий. Такой подход отличается от решения Huawei в Mate XT, где используется комбинация внутреннего и наружного сгиба. При этом не совсем ясно, как производитель планирует реализовать аккумуляторную батарею для приличной автономности с такой диагональю.
