Samsung Galaxy Z TriFold оказался невероятно популярным

Samsung Galaxy Z TriFold, представленный на прошлой неделе, сегодня поступил в продажу в Южной Корее. Его стоимость составляет 3590400 вон, что по текущему курсу равно 2428 долларам. И несмотря на высокую цену и статус устройства первого поколения, Galaxy Z TriFold разошёлся за считанные минуты во всех местах, где был доступен. У некоторых магазинов Samsung в Корее выстроились длинные очереди желающих купить трёхскладный смартфон, но, судя по данным от инсайдеров, удалось далеко не всем, так как первая партия оказалась слишком уж небольшой. Компания не раскрыла, сколько устройств было продано в первый день, однако на её корейском сайте уже появилась возможность подписаться на уведомление о пополнении складских запасов, чтобы узнать, когда Galaxy Z TriFold снова появится в продаже.

Впрочем, такой исход событий был более или менее ожидаемым, так как производитель изначально не планировал выпускать большую партию смартфонов. В компании предполагали, что спрос на столь дорогое устройство будет не очень высоким, а значит, выпускать миллионы дорогостоящих устройств нет никакого смысла. Но на деле оказалось, что желающих купить трискладной флагман очень много — и это только на территории одной страны, а когда флагман выпустят за пределами Южной Кореи, можно будет смело говорить о существенном дефиците. Впрочем, компания, теоретически, увидит спрос на смартфон и, вероятно, нарастит производственные мощности, чтобы заработать больше денег.
