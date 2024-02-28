Samsung Knox появится и на умных телевизорах

Технология Samsung Knox уже десять лет является важнейшей частью устройств компании Samsung, защищая пользователей от утечки информации, различных взломов и прочих неприятностей. А теперь корейская компания официально объявила, что ей система безопасности данных будет расширена в том числе на её умные телевизоры уже в середине 2024 года. На сегодняшний день данная платформа получила сертификат Common Criteria (CC) ещё на один год, который является глобальным стандартом для оценки безопасности информационных технологий. Сертификация CC говорит о том, что Samsung Knox будет справляться с поставленными задачами в трёх основных направлениях. Речь идёт про мониторинг операционной системы Tizen — платформа активно отслеживает потенциальные угрозы в режиме реального времени и эта технология в том числе будет работать на умных телевизорах компании.

Также система будет отвечать за блокировку веб-сайтов, которые занимаются фишингом личных данных пользователя — система защиты Knox будет проверять веб-страницы на безопасность навигации без угрозы для данных и конфиденциальности пользователя. А ещё эта технология гарантирует тот факт, что все персональные данные на специализированном защищенном процессоре Knox Vault останутся нетронутыми даже в случае хакерской атаки. Это отличная новость, потому что сейчас на телевизорах установлено очень много софта, который в том числе может считывать нажатия и воровать банковские данные.