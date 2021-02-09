Samsung Neo QLED 8K стоит 3500 долларов

Компания Samsung подтвердила цены на свою линейку телевизоров 2021 года, включая флагманские модели Samsung Neo QLED 8K, которые она анонсировала на выставке CES 2021 в прошлом месяце. Предлагая размеры экрана от 65 до 85 дюймов, линейка Neo QLED 8K также сопровождается более доступными моделями, у которых диагональ чуть ниже и стоимость, соответственно, тоже. Цены на флагманские модели начинаются с 5000 долларов за модель на 65 дюймов и доходят до 9000 долларов за 85-дюймовую модель. Но есть и линейка Samsung Neo QLED 8K QN800A, где телевизор с диагональю 65 дюймов стоит всего 3500 долларов — для 8К-разрешения это вполне достойная цена. Старт продаж запланирован на 13 марта, но это лишь предварительные заказы — сами телевизоры пользователи получат позже.