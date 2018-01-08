Samsung Notebook 7 Spin 2018 не поразил пользователей

Официально анонсирован ноутбук Samsung Notebook 7 Spin 2018, который оказался не очень крутым и интересным. Здесь стоит отметить, что рынок ноутбуков постоянно развивается и если три месяца назад мы все смотрели на один тип устройств и говорили, что это круто, то через три месяца все изменилось. Предыдущая же модель ноутбука выходила еще два года назад, она тогда была прикольной, но явно не конкурентов MacBook-у, а сейчас устройство вовсе сделали трансформером, который уже вышел из моды. Учитывая, что рынок ноутбуков достаточно строг к девайса, ведь пользователи меняют свои ноутбуки раз в пару лет минимум, а то и реже, такого рода анонсы совершенно не радуют. Раньше компания Samsung как-то больше удивляла, сейчас такого ощущения нет вообще. Хотелось бы новинку похвалить, но не выходит.