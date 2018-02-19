Samsung Notebook 7 Spin стоит 900 баксов

Появилась информация о стоимости нового ноутбука компании Samsung - Samsung Notebook 7 Spin. Этот гаджет обновили в 2018 году и хотя нельзя сказать, что продукт прямо стал лучше в разы, производитель обновил железо до современного уровня и стоимость гаджета составляет 900 долларов. Это не очень низкая стоимость, на самом деле, но это дешевле яблочного ноутбука аналогичной линейки и если вы планируете пользоваться именно Windows, то это лучший вариант на рынке. С другой стороны, конкурентов очень много и если докинуть долларов сто, то можно получить еще более интересное решение. Пока говорить о стоимости для России не можем, так как эта цена не названа официально. Можем лишь ждать и надеяться, что цену переведут адекватно и не нужно будет покупать продукт из-за границы. Ждем и надеемся, как всегда.