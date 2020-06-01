Samsung Odyssey G7 отправили в релиз

Некоторое время назад компания Samsung официально показала свой игровой монитор на выставке CES 2020. Данный игровой монитор создавался производителем специально для того, чтобы угодить продвинутым пользователям, которым мало просто взять и купить обычный монитор, им нужно что-то уникальное и неповторимое. В этом плане модель Odyssey G7 подошла пользователям просто отлично, так как сразу несколько профильных изданий назвали монитор лучшим решением с изогнутой матрицей. Теперь монитор Samsung Odyssey G7 официально отправлен в продажу и совсем скоро пользователи со всего мира смогут приобретать данное устройство, чтобы играть в игры и получать от этого море положительных эмоций. Ждем релиза Odyssey G7 у нас в стране.