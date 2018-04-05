Samsung Odyssey Z не понравился игрокам

Официально представлен игровой ноутбук Samsung Odyssey Z, который оказался достаточно странным устройством. Мы уже когда-то говорили, что бренду пора выпускать какие-то новые ноутбуки, рынок можно покорять, пока MacBook не обновляют. Но, производитель решил зайти со стороны игровых решений и показал вот такой продукт, с весом в 2,4 килограмма, толщиной приличной и очень странной клавиатурой. Ее опустили вниз, под самый край, тогда как сверху оставили громадную пустующую площадь. Сенсорную панель тоже почему-то решили уместить справа, ужимая и без того компактную клавиатуру. Это же игровой ноутбук, товарищи, нужно понимать, что на нем захотят поиграть. Однако, говорить о популярности Samsung Odyssey Z уже сейчас нет смысла — конкуренты убили продукт еще до того, как тот попал в магазины.