Samsung Q Series для вашего телевизора

Даже у самых дорогих телевизоров обычно беда с качеством звука, так как компания вкладывает все свои средства в качество картинки или диагональ, тогда как динамики ставят просто для галочки. И если вам тоже не устраивает качество звука на вашем телевизоре, то самое время посмотреть в сторону панели Samsung Q Series, которая обеспечит вас не только привлекательным дизайном, но и довольно высоким качеством звука. Для тех пользователей, которые не планируют покупать систему вроде домашнего кинотеатра, это идеальное решение на каждый день. Смотреть фильмы или просто слушать музыку из интернета очень удобно, плюс продукт отлично подойдет по стилю под телевизоры с черным корпусом. Стоимость пока что не называют, но она будет высокой.