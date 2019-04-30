Samsung Sero: 43-дюймовый телевизор с вертикальной ориентацией

2019-04-30, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Sero; [185]
Компания Samsung пополнила свой ассортимент телевизоров несколькими новыми моделями, но больше всего выделяется Samsung Sero с вертикальной ориентацией.

Благодаря специальной подставке панель можно разместить в привычном горизонтальном виде либо же поставить ее вертикально. По словам производителя, на таком экране будет удобно смотреть «вертикальные» видеоролики и снимки, снятые на смартфон — без черных полос по бокам. Кроме того, в таком положении удобно просматривать ленту Instagram, комментарии под видео и пользоваться другими сервисами. Проще говоря, Samsung Sero — это как экран смартфона, увеличенный в десятки раз.

Поэтому Samsung может рассчитывать на спрос со стороны молодежи и бизнес-структур. Для удобного подключения к смартфону есть NFC. Samsung Sero получил 43-дюймовый QLED дисплей. Разрешение не указано, но скорее всего, это 4K. Также есть четырехканальные динамики мощностью 60 Вт и поддержка голосового помощника Bixby. Продажи стартуют в конце мая в Южной Корее, когда телевизор доберется до других стран — неизвестно. Оценили Samsung Sero в $1630.

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