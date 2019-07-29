Samsung анонсировала C27RG5

Samsung расширил свою линейку игровых мониторов с новым C27RG5. Это 27-дюймовый изогнутый (кривая 1500R) монитор с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Экран имеет частоту обновления 240 Гц, время отклика 4 мс и технологию Nvidia G-Sync, что делает его подходящим для быстрых шутеров и других игр. Используется панель VA, обеспечивающая статический коэффициент контрастности 3000: 1 в дополнение к углу обзора 178 °. Максимальная яркость составляет около 300 нит, и покрывается около 72% цветового спектра NTSC. Разъемы DisplayPort 1.2, порт HDMI 2.0.