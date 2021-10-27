Samsung анонсирует облачные игры для телевизоров Tizen

Samsung объявила, что выходит на арену облачных игр, предлагая платформу Tizen Smart TV. Эта новость появилась во время выступления на конференции разработчиков Samsung, и компания не предоставила более подробной информации о том, какие игры будут доступны, на каких других платформах они будут доступны, если таковые имеются, и когда они будут запущены. Облачные игры - это область, в которую входят многие ее крупные технологические конкуренты, но это также область, в которой Samsung баловалась раньше.

В начале 2010-х годов Samsung сотрудничал с компанией Gaikai, занимающейся стримингом игр, над тем, чтобы внедрить раннюю версию облачных игр на свои высококачественные телевизоры. Подача была в основном такой же, как и в наши дни - Samsung Cloud Gaming позволяла вам играть в игры только с телевизором, подключением к Интернету и контроллером. Система даже была запущена в стадии бета-тестирования , но затем новый владелец Gaikai решил пойти другим путем.
Комментарии и отзывы Tizen Smart TV
Xiaomi готовит умные OLED-телевизоры второго поколения…
Xiaomi готовит умные OLED-телевизоры второго поколенияXiaomi запланировала мероприятие по запуску новых продуктов в своей стране на 10 августа, где она предста…
Интернет-ТВ-приставка для телевизора…
Интернет-ТВ-приставка для телевизораФункциональность техники и устройств постоянно улучшается. Именно поэтому сегодня любимые фильмы и сер…
Телевизор OPPO K9 75 оценен в 850 долларов…
Телевизор OPPO K9 75 оценен в 850 долларовКомпания Oppo пополнила ассортимент смарт-телевизоров 75-дюймовой моделью OPPO K9 75, которая присоединил…
Xiaomi Mi TV 5X получит динамики мощностью 40 Вт…
Xiaomi Mi TV 5X получит динамики мощностью 40 ВтMi TV 5X — один из продуктов, который Xiaomi анонсирует в четверг на мероприятии Smarter Living 2022. В п…
Представлены 4К-телевизоры Honor Smart Screen X2…
Представлены 4К-телевизоры Honor Smart Screen X2Компания Honor пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделями Smart Screen X2 с панелями на 43, 55 …
Представлены две модели Redmi Smart TV X 2022…
Представлены две модели Redmi Smart TV X 2022Сегодня были представлены две модели телевизоров Redmi Smart TV X 2022 - 55 дюймов и 65 дюймов - обе с ди…
Линейка Philips Fidelio и телевизоры Philips удостоились пре…
Линейка Philips Fidelio и телевизоры Philips удостоились преФлагманские телевизоры Philips уже давно пользуются неизменным успехом при участии в престижной премии EI…
Телевизор Huawei Smart Screen SE 55 подешевел вдвое…
Телевизор Huawei Smart Screen SE 55 подешевел вдвоеКомпания Huawei в рамках предстоящей распродажи снизила цену на телевизор Huawei Smart Screen SE 55. Этот…
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор Hisense 43AE7400F 43Обзор Hisense 43AE7400F 43". Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor