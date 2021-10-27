Samsung анонсирует облачные игры для телевизоров Tizen

Samsung объявила, что выходит на арену облачных игр, предлагая платформу Tizen Smart TV. Эта новость появилась во время выступления на конференции разработчиков Samsung, и компания не предоставила более подробной информации о том, какие игры будут доступны, на каких других платформах они будут доступны, если таковые имеются, и когда они будут запущены. Облачные игры - это область, в которую входят многие ее крупные технологические конкуренты, но это также область, в которой Samsung баловалась раньше.

В начале 2010-х годов Samsung сотрудничал с компанией Gaikai, занимающейся стримингом игр, над тем, чтобы внедрить раннюю версию облачных игр на свои высококачественные телевизоры. Подача была в основном такой же, как и в наши дни - Samsung Cloud Gaming позволяла вам играть в игры только с телевизором, подключением к Интернету и контроллером. Система даже была запущена в стадии бета-тестирования , но затем новый владелец Gaikai решил пойти другим путем.