Samsung будет быстрее распространять обновления для Европы

Samsung, является одним из лидеров отрасли по выпуску своевременных обновлений. Южнокорейская компания возглавила гонку обновлений в этом году, выпустив Android 12 для большей части своей обширной линейки. Однако есть одна проблема с текущим процессом обновления, которая не только создает беспорядок, но и приводит к ненужной утечке ресурсов для компании — региональная фрагментация.

Большинство OEM-производителей применяют процесс пакетного выпуска, при котором обновления сначала рассылаются на устройства в выбранных регионах, а затем становятся широко доступными. Это помогает ограничить ущерб любой сборки, если она окажется глючной. В случае с Samsung каждый телефон имеет определенный код «CSC», который идентифицирует его регион, и компания очевидно должна тестировать сборки для каждого кода отдельно. И вот тут-то и возникает фрагментация, в результате чего некоторые региональные варианты либо сильно опережают по версиям сборки, либо сильно отстают. Согласно Galaxy Club, теперь эта проблема может окончательно измениться. Похоже, что Samsung унифицирует коды CSC для новых выпусков смартфонов, эффективно сокращая количество вариаций в обращении. Более того, Galaxy Club подтвердил, что в настоящее время не разрабатывает «гиперлокализованную» прошивку для любого телефона Samsung, который должен появиться в 2022 году. К ним относятся серии Galaxy S22, Galaxy A23 и Galaxy A73, все из которых используют более унифицированный код для всего континента.
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