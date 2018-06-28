Samsung будет делать кольца

В компании Samsung продолжают вооружаться довольно странными патентами, чтобы когда-то в будущем выпустить что-то нереально крутое и интересное. Сейчас вот компания получила очередной документ об авторских правах на умное кольцо, которое вполне сможет заменить смартфон в будущем. На корпусе будет небольшой экран, на который будет выводиться информация о входящем звонке или сообщении, а вы можете принимать или сбрасывать входящий вызов. Это интересная штука и в будущем, когда технологии действительно будут более развитыми, мы сможем спокойно звонить с кольца на пальце. Сейчас уже есть варианты с умными часами, которые вполне неплохо себя показывают, так что почему бы не сделать чего-то такого в виде кольца. Думаю, что в ближайшее время компания получит еще массу интересных патентов, которые удивят и нас, и читателей.