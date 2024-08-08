Samsung будет выпускать OLED-дисплеи для iPad Air

Совсем недавно компания Apple выпустила модели iPad Pro с чипом M4, которые значительно превосходят своих предшественников в плане производительности и даже длительности автономной работы, и одним из главных изменений новых планшетов является новый дисплей Ultra Retina XDR OLED, который, опять же, на голову лучше того, что используют конкуренты в своих планшетах. И ранее сообщалось, что компания планирует перевести линейку планшетов iPad Air на ту же технологию дисплея в ближайшие годы, а теперь стало известно, что OLED-панели для этих гаджетов будет поставлять компания Samsung. Да, согласно новому отчёту известного издания The Elec, Apple выпустит обновлённые модели iPad Air с OLED-дисплеями в 2026 году, и заказы на панели нового поколения будут направлены Samsung, а не LG.

Здесь хотелось бы напомнить, что компания Samsung уже сотрудничает с Apple, поставляя новые OLED-дисплеи для моделей iPad Pro с чипом M4, но большинство панелей для техники гиганта из Купертино производятся компанией LG Display. Кроме того, перед запуском iPad Pro с чипом M4 сообщалось, что у Samsung были трудности с производством новых панелей, так что заказы отправились конкуренту по сегменту. Проблема в том, что производственная линия Samsung A3 способна производить 135000 единиц OLED-дисплеев в месяц, чего явно недостаточно, чтобы удовлетворить запросы для рынка планшетов и смартфонов одновременно. Но, вероятно, производитель нарастил производственные мощности и исправил эту проблему.