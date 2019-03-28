Samsung делает новый складной смартфон

Некоторое время назад китайская компания Xiaomi показала миру свой новый продукт, который удивил всех сгибающейся конструкцией и дисплеем, который складывают пополам два раза. Это решение позволяет при более компактных габаритах получить очень большую диагональ, что очень понравилось пользователям со всего мира. Теперь даже Samsung планирует сделать нечто подобное, ведь компания уже получила патент на гаджет, который можно будет складывать на две части. В интернете даже есть рендер, который нарисовали на основе этого патента. И он выглядит крайне интересно, особенно если корейский производитель позаботится о высоком качестве исполнения и сделает свой дисплей более надежным, чем у Fold. Тогда новинку можно будет покупать.