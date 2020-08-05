Samsung делает пользовательский чип для Google

Когда Google объявила о своем намерении купить Fitbit, она сделала большой шаг к тому, чтобы стать крупным игроком на рынке фитнес-трекинга. Это приобретение вызвало удивление среди европейских регуляторов, но Google полностью намерена довести сделку до конца.

Судя по всему, компания Google поручила Samsung разработать и изготовить чип, способный отслеживать движение тела. Конечно же компания Google не новичок в использовании собственных чипов, ведь компания использует свой собственный процессор Pixel Visual Core imaging и аппаратный модуль безопасности Titan M в смартфонах Pixel. Приобретение компании Google все еще должно пройти тщательную проверку со стороны ЕС, и решение, скорее всего, не будет принято до конца этого года. Если это так, то мы, вероятно, не увидим, как новый чип Google появится в новых устройствах до 2021 года.