Samsung готовит 5G-смартфон

В последнее время на просторах интернета стали активно обсуждать развитие сотовых сетей пятого поколения. Вроде как через пару лет это будет стандарт качества и каждый второй смартфон получит более скоростной интернет. После этого в сети стали появляться данные о новых смартфонах, которые вот-вот должны отправится в продажу с 5G на борту. Одним таким смартфоном может стать неизвестная новинка от компании Samsung, которую уже показали на сникай и презентации. У продукта очень странная камера в правом верхнем углу дисплея, но это не главное. Важно то, что смартфон работает с 5G и способен передавать информацию на громадной скорости. Этого будет достаточно, чтобы смотреть те же 4К фильмы в онлайне и не думать об их загрузке. Вопрос лишь в стоимости тарифов на такой интернет.