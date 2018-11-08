Samsung готовит Galaxy J4 Core

В сети появилась информация о том, что смартфон Galaxy J4 Core от компании Samsung станет вторым устройством корейского производителя, которое обзавелось операционной системой Android Go. Преимущество весьма спорное, но в целом решение компании двигаться в этом направлении нам понятно. Платформа Android Go изначально создавалась как фундамент для недорогих и слабых смартфонов, которые потом будут продавать в странах, где есть спрос на бюджетные смартфоны. В Индии, к примеру, подобные устройства пользуются невероятной популярностью. Пока что о цене нового Galaxy J4 Core нет никакой информации, но производитель явно планирует делать на нем ставку. Если гаджет действительно будет доступным, то его захотят купить и в нашей стране, где цены на флагманы уже очень сильно кусаются.