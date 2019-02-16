Samsung готовит Galaxy S10+ к релизу

На просторах интернета появилась информация о тесте смартфона Galaxy S10+, который вроде как уже проверили в синтетических тестах и там продукт показал 326 тысяч попугаев. Проблема лишь в том, что мощности сейчас хватает и у смартфонов среднего класса, сейчас это уже никого не удивляет. Пользователи хотят больше дисплей, какой-то интересный дизайн или что-то необычное, что позволит вам понять, почему этот смартфон такой дорогой и почему за него стоит отдать свои деньги. Если у Galaxy S10+ от Samsung будет только мощность и ничего более, то на него даже никто не посмотрит. В этом просто нет никакого смысла. Но, анонсируют смартфон уже 20 февраля, то есть ждать совсем недолго осталось, а там уже можно будет поговорить о преимуществах новинки.