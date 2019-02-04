Samsung готовит Galaxy S10E

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о флагманских смартфонах компании Samsung, которые вроде как совсем скоро отправятся в продажу. Конечно, данные могут быть ошибочными, но пока что слишком многое указывает на обратное. Теперь же в интернете засветился другой смартфон — его называют Galaxy S10E и это вроде как более простая версия флагмана. Данный смартфон в базовой комплектации получит 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, а стоимость продукта составит 749 долларов. Назвать смартфон доступным язык пока что не поворачивается, но в целом решение выпускать упрощенную модель флагмана очень даже крутая — не всем нужны передовые технологии за колоссальные деньги, правда же?