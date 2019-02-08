Samsung готовит Galaxy S10e в ярком цвете

В сети длительное время обсуждали возможность выпуска более доступной версии флагмана компании Samsung, а теперь эта информация подтвердилась еще и фотографиям новинки. Если верить данным инсайдеров, более доступная модель получит название Galaxy S10e и позволит приобрести гаджет в ярких расцветках. Это отличный вариант для тех пользователей, которые хотят получить от новинки максимум возможностей за минимальное количество денег. Фактически, эта модель от флагмана будет отличаться лишь небольшим набором функций, что совершенно не страшно, если вы не мобильный фотограф или заядлый геймер. Уже хочется посмотреть на данный продукт, чтобы оценить его возможности и узнать конечную стоимость этого смартфона. Ждем?