Samsung готовит Galaxy View 2

В сети появилась информация о том, что компания Samsung выпустит в продажу планшет Galaxy View 2 с громадной диагональю дисплея в 17,5 дюйма. Это планшет для работы и бизнеса — на нем удобно показывать презентации, рекламировать свой продукт или работать с каким-то контентом графического формата. Помимо этого, к планшету, скорее всего, выпустят еще и клавиатуру, которая позволит заменить ноутбук. Все это должно привлечь внимание потенциальных фанатов, которые хотят получить от планшета какие-то нереальные возможности в работе. Остальные характеристики пока что не оглашаются, но мы надеемся, что совсем скоро компания свой дикий продукт анонсирует. На рынке не хватает крутых проектов, все хотят выпускать обычные планшеты и просто проигрывают таким образом рынок яблочной компании.