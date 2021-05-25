Samsung готовит ОС для складных смартфонов

Samsung, возможно, загнал рынок складных телефонов в угол своими свежими гаджетами, но производителю еще предстоит проделать большую работу по совершенствованию как аппаратного, так и программного обеспечения. С одной стороны, необходимо сделать эти устройства более надежными и устойчивыми к износу, особенно хрупкий гибкий экран — на текущий момент это далеко не самый крепкий вариант исполнения. С другой стороны, производитель по-прежнему должен полностью использовать один и тот же форм-фактор устройства, чтобы улучшать и оптимизировать интерфейс под нужды складного гаджета. И свежая утечка демонстрирует, что Samsung работает над адаптивным пользовательским интерфейсом, который будет называться «Split UI», и он будет использоваться для всех складных устройств компании в будущем.

Благодаря данной прошивке пользователям будет куда проще запускать сразу несколько приложений, работать с ними одновременно и получать удовольствие от происходящего. На текущий момент, правда, никакой информации о возможностях данной прошивки нет — производитель ничего о новинке не рассказывает, делая упор на том, что новая прошивка позволит работать со складным устройством комфортнее. У нас, конечно, есть скриншот, полученный от инсайдера, но он в крайне низком качестве и никто не может гарантировать, что данное изображение поступило именно от разработчиков. Вполне вероятно, что производитель сменит стиль интерфейса до релиза новинки.