Samsung готовит дисплеи для iPad 2024 года

Сообщается, что Samsung заключила соглашение с японской компанией Ulvac, и, по слухам, обе компании начали переговоры о цене на оборудование для OLED-экранов Gen 8.5, которое будет поставлять последняя. Ожидается, что это оборудование будет использоваться для массового производства OLED-панелей для iPad второго поколения, выпуск которого запланирован на конец 2024 года. В информации, полученной The Elec, говорится, что в следующем месяце Samsung примет решение о том, будет ли она инвестировать в производство OLED-дисплеев Gen 8.5, что расширит существующие мощности по производству OLED-панелей для различных вычислительных устройств, таких как планшеты и ПК. Использование подложек Gen 8.5 для этих более крупных панелей вместо подложек Gen 6, используемых для смартфонов, приводит к большей экономии средств, что позволяет предположить, что массовое производство этих экранов может быть дешевле.

Также сообщается, что Samsung будет производить OLED-панели вместе с LG для новых версий линейки iPad Pro, которые будут включать 11-дюймовую версию и 12,9-дюймовую версию. Поскольку Apple привносит передовые технологии отображения в свои более дорогие предложения, как в случае с мини-светодиодами в моделях iPad Pro и MacBook Pro, технология OLED, скорее всего, сначала появится в линейке iPad Pro, а затем в менее дорогих продуктах. Ранее сообщалось, что Samsung и Apple поссорились из-за производства OLED-панелей для iPad, потому что последней нужна была тандемная панель из двух стеков, которая помогла бы увеличить яркость панели в два раза и в четыре раза увеличить срок ее службы. Видимо, ситуацию исправили.