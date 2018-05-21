Samsung готовит гарнитуру для Windows Mixed Reality

2018-05-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Windows Mixed Reality; [84]
В сети появилась интересная информация о том, что компания Samsung создает гарнитуру для Windows Mixed Reality. Пока что информации об этом не так много, чтобы можно было прямо говорить о потенциальных возможностях устройства, но аналитики утверждают, что Samsung ежегодно выплачивает миллиарды долларов за использование патентов и технологий компании Microsoft, тогда как создание своего уникального продукта может позволить производителю экономить большую сумму денег. Учитывая, что речь идет о действительно больших суммах, можно смело надеяться, что производитель выпустит свой вариант для дополненной реальности, который будет конкурировать с топовыми решениями на рынке. Вот только когда это будет и каким образом новинка будет удивлять пользователей остается под вопросом, но мы за ситуацией следим.


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