Samsung готовит к релизу Galaxy Tab S11

Компания Samsung в 2025 году делает большую ставку на искусственный интеллект, что уже заметно по обновлениям флагманской линейки с акцентом именно на ИИ-функции. Помимо этого, компания готовит целый ряд новинок — Galaxy S25 Slim, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Ring 2, гарнитуру Project Moohan, планшеты Galaxy Tab S10 и другие устройства, которые получат минорные обновления в плане железа, но значительный апгрейд по софту. Теперь же Samsung официально подтвердила работу над двумя ключевыми продуктами — новым планшетом Galaxy Tab S11 с ИИ и переосмысленными смарт-часами Galaxy Watch. Оба устройства были упомянуты представителем подразделения Mobile Experience Даниэлем Араужо в ходе отчёта о результатах за первый квартал 2025 года.

По его словам, Galaxy Tab S11 получит ИИ-функции на уровне всей системы, а новые Galaxy Watch будут переосмыслены как по дизайну, так и по возможностям — особенно в области здоровья. Подробностей немного, но представитель компании отметил, что новый планшет может выйти во второй половине 2025 года. Также компания отметила, что продолжает активно внедрять ИИ в экосистему устройств — от флагманов до доступных моделей. В частности, планируется запуск ИИ-функций и в бюджетной линейке Galaxy A под брендом Awesome Intelligence (звучит знакомо, правда?). Кроме того, прошедший квартал оказался удачным для Samsung — рост прибыли компания связывает с успехом серии Galaxy S25 и заметным снижением затрат на комплектующие.
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