Samsung готовит к релизу передовую память HBM4

Компания Samsung, похоже, делает ставку на новое поколение памяти HBM4 в попытке оживить своё полупроводниковое направление. Согласно корейскому изданию Hankyung, компания уже начала поставки образцов HBM4 ключевым партнёрам, включая NVIDIA, Broadcom и Google, в надежде, что кто-то из них примет её решение в качестве основы для будущих продуктов. Это особенно важно на фоне неудач Samsung с HBM3 — несмотря на длительные попытки пройти квалификацию NVIDIA, добиться прогресса в этом направлении не удалось. Более того, недавно стало известно, что Google отменила заказы на HBM3E от Samsung из-за несоответствия требованиям NVIDIA. HBM4, по сути, может стать попыткой «перезапуска» — последним шансом доказать конкурентоспособность на этом рынке.

Однако стоит признать, что в гонке за HBM4 компания Samsung явно отстаёт. SK Hynix и Micron уже получили одобрение от крупных клиентов и готовятся к массовому производству. SK Hynix даже опередила собственный график и начнёт поставки готовых чипов уже в следующем квартале, а Micron обещает выйти на рынок до конца года. Samsung же ориентируется на первую половину 2026 года — что ставит её на самое последнее место по срокам. Теперь всё зависит от того, поверят ли технологические гиганты в новую HBM-инициативу Samsung или предпочтут более стабильных и проверенных поставщиков. Для корейского гиганта это либо шанс вернуть утраченные позиции, либо вероятность отказаться от этого направления производства.