Samsung готовит к релизу планшет Galaxy Tab S10 Ultra

Вчера компания Samsung официально представила доступный планшет Galaxy Tab S10 Lite и готовится к большому анонсу на следующей неделе — 4 сентября компания покажет новые флагманские планшеты. И пока до презентации остаются считанные дни, в сеть просочились результаты бенчмарков Galaxy Tab S11 Ultra. Флагманский планшет построен на мобильном процессоре MediaTek Dimensity 9400+ — отличить «плюсовую» версию от обычной позволяет повышенная частота ядра Cortex-X925 ( 3,73 ГГц вместо 3,63 ГГц). В Geekbench 6.4.0 устройство набрало около 2500 баллов в одноядерном тесте и чуть более 8700 — в многоядерном. Для сравнения, Galaxy Tab S10 Ultra с Dimensity 9300+ показывает примерно 2200 и 7500 баллов соответственно.

В то же время результаты уступают Galaxy S25 Ultra на Snapdragon 8 Elite (3000 и 9800 баллов соответственно). Galaxy Tab S11 Ultra получит привычный для серии 14,6-дюймовый OLED-дисплей, слегка увеличенный аккумулятор на 11600 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки, а также корпус толщиной 5,5 мм (по другим данным — 5,1 мм) и вес 692 грамма. Для сравнения, Tab S10 Ultra был чуть толще (5,4 мм) и тяжелее (718 грамм). Помимо Galaxy Tab S11 Ultra, в линейке появится и стандартный Tab S11, плюс на том же мероприятии Samsung представит смартфон Galaxy S25 FE. Это доступный флагман для тех пользователей, которые хотят получить флагманский продукт по более разумной стоимости. Правда, модель, естественно, слегка урезана по характеристикам ради снижения цены.