Samsung готовит к релизу планшет с камерой под дисплеем

Некоторое время назад абсолютно все производители смартфонов были уверены в том, что фронтальная камера в вырезе дисплея — будущее индустрии, без которого просто невозможно обойтись. Ведь если компания Apple делает такие смартфоны с 2017 года, то что может измениться? Вскоре после этого некоторые компании попробовали выпускать смартфоны с отверстием в дисплее под фронтальную камеру — и оказалось, что это весьма достойное решение, которое нравится аудитории. А потом вовсе появились производители, которые решили, что можно прятать камеру под дисплей и вовсе не забирать у пользователя площадь рабочей поверхности. И теперь, если верить информации инсайдеров, Samsung хочет провернуть тот же трюк с планшетом Galaxy Tab S8 Ultra, который должны представить в ближайшем будущем.

Если верить информации инсайдеров, данный планшет должен получить камеру под дисплеем, которая позволит не трогать дисплей, не делать в нем вырезы и так далее. Впрочем, для планшета решение на самом деле отличное не только по этой причине. Дело в том, что на планшете вы обычно не делаете селфи — это прерогатива смартфона, но при этом производителю всегда приходилось оставлять место под камеру. Теперь, когда камера спрятана под экран, можно смело смотреть фильмы, читать или общаться в интернете даже не видя фронтальную камеру перед собой. Другое дело, что сейчас это только слухи — предстоит еще подождать, когда производитель официально выпустит такое вот устройство.