Samsung готовит к релизу технологию Neuro Game Booster

Некоторое время назад в сети появилась интересная информация о том, что компания Samsung планирует выпустить свою систему ускорения игрового смартфона. Конечно, слухи слухами, и никто особо этой информации значения не придал. Теперь же появились официальные данные о том, что корейский гигант рынка смартфонов зарегистрировал торговую марку Neuro Game Booster, которая, как можно судить из названия, создается для игрового сегмента. Что именно будет делать данный продукт пока что не ясно, но из названия можно понять, что технология будет отвечать за разгон смартфона в игровом режиме. Может эта технология позволит создать более удобный игровой смартфон? Узнаем только после того, как компания официально анонсирует этот продукт.