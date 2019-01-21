Samsung готовит к выходу 9 смартфонов линейки Galaxy A

Сетевые источники поделились информацией о планах компании Samsung, которая избирает новую стратегию для конкуренции с китайскими производителями. В этом году корейский гигант сделает упор на новую бюджетную линейку Galaxy M, а также на смартфоны среднего и среднебюджетного уровня, которые будут представлены в линейке Galaxy A. Последняя, если верить источникам, пополнится как минимум девятью новыми моделями: SM-A105, SM-A202, SM-A205, SM-A260, SM-A305, SM-A405, SM-A505, SM-A705 и SM-A905. Что любопытно, они должны появиться в продаже до середины этого года. Большая часть новинок будет ориентирована на индийский и китайский рынки. Смартфонам прочат флагманский дизайн и средние характеристики по доступной цене.