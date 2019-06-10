Samsung готовит новый топовый планшет Galaxy Tab S5

Похоже, Galaxy Note 10 будет не единственным продуктом, который Samsung планирует представить в августе. Еще один высококлассный планшет Samsung только что появился на Geekbench и судя по его характеристикам, это явно лучшая версия Galaxy Tab S5e.

В отличие от Galaxy Tab S5e, будущая модель оснащена топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что предстоящий Galaxy Tab S5 должен иметь большой 10,5-дюймовый дисплей Super AMOLED и 64 ГБ или 128 ГБ памяти. Еще неизвестно, выберет ли Samsung тот же аккумулятор емкостью 7000 мАч или заменит его на чуть лучший, хотя Snapdragon 855 очень энергоэффективен.

Samsung планирует выпустить Galaxy Note 10 в августе, но мы пока не уверены, что южнокорейская компания. Даже если Galaxy Tab S5 не будет анонсирован вместе со следующим телефоном серии Note , мы обязательно должны получить его в начале сентября на выставке IFA.